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S Sport Plus Turkcell TV'de var mı, kaçıncı kanal?

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S Sport Plus Turkcell TV'de var mı, kaçıncı kanal?
Futbol severler heyecan içinde S Sport Plus’ ta Avrupa kupası maçlarını bekliyor. Turkcell TV’ de S Sport Plus var mı? Turkcell TV’ de S Sport Plus hangi kanalda? İşte detaylar…

S SPORT PLUS TURKCELL TV DE VAR MI?

Turkcell TV’ de S Sport Plus bulunmuyor. S Sport Plus uygulaması üzerinden, kurulum gerekmeden internet üzerinden mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da Smart TV uygulamaları aracılığı ile geniş ekranlarda S Sport Plus yayınları abonelik sonrasında izlenebilir.

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDAN İZLENEBİLİR?

Android OS 5.0 ve üst sürümlerde ve IOS 12.4 ve üst sürümlere sahip mobil cihazlarda, notebook, masaüstü bilgisayarlarda izlenebilir. Aşağıda sıraladığımız cihazlar sayesinde de geniş ekranda izleyebilirsiniz.

• Android televizyon cihazları

• Apple televizyon cihazları

• Arçelik, Grundig, Beko Smart televizyon modelleri

• Philips Android Smart televizyonlar

• Vestel Android Smart televizyonlar

Ayrıca HDMI kablosu sayesinde bilgisayarınızdaki yayınları televizyona aktarabilir ya da telefonunuz ile televizyonunuz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

BİLGİSAYARI TELEVİZYONA BAĞLAYARAK S SPORT PLUS İZLENEBİLİR Mİ?

Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA gibi bağlantılar sayesinde LCD, LED gibi yeni model televizyonlara bağlayarak geniş ekranda S Sport Plus programlarını izleyebilirsiniz.

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