Sabalenka Çin Açık'tan sakatlık nedeniyle çekildi

Turnuva organizatörleri çekilmeyi doğruladı

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

Turnuvanın organizatörleri, 27 yaşındaki tenisçinin 24 Eylül'de başlayacak Çin Açık'tan 'küçük bir sakatlık' nedeniyle çekildiğini doğruladı.

Bu yıl ABD Açık'ta şampiyon olan, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynayan Sabalenka, son grand slam'e daha hazır gitmek amacıyla ağustos ayında Kanada Açık'a katılmamıştı.

Klasmanda Sabalenka'nın 2 bin 77 puan gerisinde olan Polonyalı Iga Swiatek, Güney Kore ve Çin'de katıldığı turnuvalarda şampiyonluğa ulaşması halinde, iki raket arasında Suudi Arabistan'da yapılacak WTA Finalleri'nde dünya 1 numarası olmak için mücadele yaşanacak.