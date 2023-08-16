Sadece Galatasaray'da oynarım demişti, Beşiktaş'a transfer oldu

Süper Lig'in ezeli rakiplerinden Beşiktaş, transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor! Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak ter döken yetenekli futbolcu Milot Rashica için siyah-beyazlılar atağa geçti. Norwich City'nin sahibi olduğu Rashica için Beşiktaş, transfer teklifini İngiliz kulübüne iletti ve bu hamlesi sonucunda olumlu bir yanıt almayı başardı. Bu önemli gelişme, Beşiktaş'ın transferdeki kararlılığını ve Rashica'nın yeni durağının Siyah Kartallar olabileceği sinyallerini güçlendirdi. Kulüp yetkilileri, Rashica'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla tüm kamuoyuna duyurdu. Futbolseverler, bu transfer sürecinin sonuçlanmasını merakla beklerken, Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı yeni oyuncuyla ilgili heyecanları giderek artıyor.

Galatasaray'dan "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" sözleriyle ayrıldığı anı hafızalardan silinmeyen Milot Rashica'nın kariyer rotası beklenmedik bir dönüşle Beşiktaş'a doğru yöneliyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu, şimdi ise Beşiktaş'ın transfer gündeminde parlıyor.

Norwich City kulübünde bonservisi bulunan Milot Rashica'nın transferine Beşiktaş resmi olarak yeşil ışık yaktı. İngiliz ekibine yapılan transfer teklifinin olumlu karşılık bulması sonucunda Beşiktaş, oyuncunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Milot Rashica için Beşiktaş'ın bu hamlesi, yaz transfer döneminin en çarpıcı gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Beşiktaş, Norwich City ile resmi görüşmelere başlayarak Rashica'nın transferinde önemli bir adım attı ve bu transferle ilgili olumlu sonuç elde etti.

Milot Rashica'nın Beşiktaş'a dönüşü, futbol dünyasında sürpriz bir hareket olarak yorumlanırken, taraftarlar arasında da heyecan ve merakla karşılanıyor.

Futbol transfer piyasası hareketleniyor! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın yeni durağı belli oldu. İki büyük kulüp arasında gerçekleşen yoğun görüşmelerin olumlu bir sonuçla noktalandığı ve Rashica'nın Beşiktaş'a transfer olmak üzere bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olan Milot Rashica, bu kararıyla futbol dünyasında büyük sürprizlere imza atıyor. Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibi Norwich City'e geri dönen Rashica, ülkesi Kosova'nın televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynayacağım'' sözleriyle akıllarda yer etmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında 30 maçta 6 gol atıp 7 asist yaparak önemli bir performans sergileyen Rashica'nın Beşiktaş'a transferi, futbolseverler arasında merakla beklenen gelişmelerden biri haline geldi. Bu transferle ilgili son gelişmeler ve oyuncunun İstanbul'a gelişi, futbol camiasında heyecanla takip ediliyor.





Beşiktaş cephesinden resmi bir açıklama geldi! Siyah-beyazlı kulüp, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transferiyle ilgili önemli bir adım attı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bir açıklama yaparak bilgi verdi.

Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama, Milot Rashica'nın Beşiktaş'a transferinin resmen başladığını ve kulüp yetkililerinin görüşmeleri sürdürdüğünü gösteriyor. Futbolseverler, bu transfer sürecini yakından takip ediyor ve Beşiktaş'ın yeni transfer hamlesiyle ilgili gelişmeleri merakla bekliyor.