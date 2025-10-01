Sadettin Saran'dan Fenerbahçe futbol akademisine ziyaret

Ziyaretin ayrıntıları

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübün resmi açıklamasına göre futbol akademisini ziyaret etti. Ziyaret, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ziyarette Başkan Sadettin Saran ile birlikte yönetim kurulu üyesi Vural, teknik ekip, oyuncular ve kulüp personeli hazır bulundu. Saran ve Vural, futbol akademisi genel koordinatörü Sedat Karabük, idari sorumlu Serdar Alkın, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeliyle tek tek tanıştı.

Yeni sezon öncesinde yöneticiler, teknik ekip ve oyunculara başarı dileklerini iletti ve kulüp içi dayanışma mesajları verdi.

Kadın futbol takımıyla görüşme

Başkan Saran, ziyaret kapsamında ayrıca Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ile bir araya geldi ve kadın futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret, kulüp içinde birlik ve moral artırma amaçlı bir buluşma olarak kayda geçti.