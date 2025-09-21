Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı: 'Yıldırım ve Koç'la Kupayı Kaldırmak'

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda sandıktan zaferle ayrılan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olarak takımı şampiyon yapıp birlik içinde kupa sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

"Hayalim yaşayan 2 başkanla beraber kupayı kaldırmak"

Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Saran, sonuçların birlik ve beraberliği gösterdiğini belirtti. Saran, "İlk gün de söyledim. Hayalim yaşayan 2 başkanla beraber (Aziz Yıldırım-Ali Koç) kupayı kaldırmak" diyerek Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un tecrübelerinden faydalanmak istediğini vurguladı.

"Bizi arasınlar, ben onları zaten arayacağım. Yapıcı eleştiride bulunsunlar, yol göstersinler, yaptığımız yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik beraberlik içinde yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Teşekkür, samimiyet ve adil yönetişim vurgusu

Saran, seçim öncesi samimiyetlerine işaret ederek, kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür etti: "Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarımızdan Allah razı olsun, çok mutluyuz."

Tüzük değişikliği konusunda da söz veren Saran, "3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli, hemen ilk işimiz de o olacak" diyerek adil ve şeffaf bir yönetim sözü verdi. "Kimseye öncelik tanımayacağız, herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Tedesco ve takım ilişkileri

Teknik direktör Tedesco ile yola devam edeceklerini açıklayan Saran, hazırlıkları sürdüren takımın bu hafta Çarşamba günü Zagreb'e gideceğini belirtti. Saran, "Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Takımla ilişkilere öncelik vereceklerini, iletişimi güçlendirip karar mekanizmasına dikkat edeceklerini söyleyen Saran, ilk işi mazbatayı aldıktan sonra oyuncuların yanına gitmek olarak açıkladı ve "Kimseye önyargımız yok" dedi.

Konuşmaların ardından Saran ve ekibi, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip etti.