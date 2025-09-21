Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:04
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Sonucu

