Sadettin Saran'ın Fenerbahçe yönetim kurulu listesi açıklandı

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi, kampanya sayfasının X hesabından açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:24
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe yönetim kurulu listesi açıklandı

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe yönetim kurulu listesi açıklandı

Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Aday Listesi

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

