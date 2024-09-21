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Safiyen Temizdemir Polonya'da Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Safiye Temizdemir, Polonya'daki Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:16
Safiyen Temizdemir Polonya'da Bronz Madalya Kazandı

Milli Sporcumuz Büyük Başarıya İmza Attı

Milli atıcı Safiye Temizdemir, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Başarılı Müsabaka

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Temizdemir trap solo müsabakasında gösterdiği üstün performansla ödüle layık görüldü. Bu önemli başarı, Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden milli sporcular arasındaki mücadelenin bir örneği oldu.

Geleceğe Umut Veriyor

Bu zaferin, Türk sporuna ve özellikle atıcılığa olan ilgiyi artırması bekleniyor. Safiye Temizdemir'in elde ettiği bu başarının ardından, yeni yeteneklerin de atletizm branşında öne çıkması umuluyor.

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