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Sağ dizinden sakatlık yaşayan Arda Güler, ameliyat masasına yattı!

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Sağ dizinden sakatlık yaşayan Arda Güler, ameliyat masasına yattı!
Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağ diz ameliyatı olduğu bildirildi. Amerika antrenman kampında sakatlanan ve menisküs yırtığı tespit edilen milli oyuncu Arda Güler, iki ay sonra sahalara dönecek.

Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi kampına katılan milli futbolcu Arda Güler, antrenman sırasında sakatlanmıştı. Menisküs yırtığı tespit edilen 18 yaşındaki başarılı futbolcu sağ dizinden ameliyat olduğu bildirildi.

İspanyol ekibi Real Madrid Kulübü tarafından yapılan açıklamanın içeriğinde Arda Güler, bugün Real Madrid Sağlık Servisi gözetiminde ameliyat olmuştur. Sağ dizinden artroskopik ameliyatı olan Güler'in iyileşmesine önümüzdeki günlerde başlanacak." şeklinde ifadeler yer aldı.

Arda Güler, ameliyat

HAZIRLIK KAMPI SIRASINDA SAKATLANMIŞTI

Real Madrid ekibinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi kampına katılan ve burada antrenman yaptığı sırada sakatlanan orta saha oyuncusu Arda Güler, bir süre A takımın antrenmanlarına katılamadı. Real Madrid, oyuncunun sağ dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.

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