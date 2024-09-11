Şahika Ercümen Korsika'da Bronz Madalya Kazandı

Şahika Ercümen'den Başarı Dolu Bir Dalış

Dünya serbest dalış rekortmeni olan milli sporcu Şahika Ercümen, Fransa'nın Korsika adasında gerçekleştirilen 33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Rekabet Dolu Bir Ortam

52 farklı ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada, Ercümen "paletsiz ip destekli" kategorisinde 77 metre derinliğe inerek üçüncülüğü elde etti. Geçtiğimiz hafta, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak dikkat çeken Ercümen, Korsika'daki performansıyla da adından söz ettirdi.

Zorlu Koşullara Rağmen Başarı

Dalışlar sırasında hava koşullarının zorluğunu vurgulayan Ercümen, "Suyun soğuk olması birçok dalgıcın performansını etkiledi. Ancak ben bu durumu aşarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çaba sarf ettim," dedi.

İlk gün yaşadığı diskalifikasyonun kendisini olumsuz etkilemediğini belirten Ercümen, "Destek mesajları aldım. Dalışımı bu enerjiyle gerçekleştirdim ve çok şükür kuvvetli bir dalış yaparak ülkemize madalya kazandırdım," diye ekledi. Ayrıca, destek veren herkese teşekkür etti.