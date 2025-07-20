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Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda 4 dalda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 12:25
Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya serbest dalış rekortmeni olan Şahika, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde birincilik elde etti.

Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya birkaç sağlık problemi nedeniyle geç başladığını ifade etti. Yarışmaya iyi hazırlanamadığını düşündüğünü belirten Ercümen, "Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Yorucu bir süreç olmasına rağmen çok başarılı bir turnuvaydı." dedi.

2023 yılı içerisinde en büyük hedefinin, burada elde ettiği derecelerle Dünya Şampiyonası'nda en iyi performansı sergileyerek Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu vurguladı. Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını da sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası bugün sona eriyor.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye...

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye...

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazandı.

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