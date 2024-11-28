Şahin Kardeşler, Koruncuk Vakfı'nın İyilik Elçileri Oldu

Milli Voleybolcular Koruncuk Vakfı'nın İyilik Elçileri Oluyor

Ülkemizin gururu milli voleybolcular Elif Şahin ve Saliha Şahin, kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyen Koruncuk Vakfı ile güç birliği yaptı. İki kardeş, vakfın "iyilik elçileri" olarak, her sosyal koşuldaki kız çocuklarının haklarına erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Koruncuk Vakfı'nın Hedefleri

Koruncuk Vakfı'nın yaptığı açıklamada, Elif ve Saliha Şahin kardeşlerin, kız çocuklarının gelişim süreçlerinde gönüllü destek sağlayacakları söylendi. Amaç, güçlü bireyler yetiştirerek topluma kazandırmak.

Elif Şahin’in Duyguları

Elif Şahin, iyilik elçisi olmanın heyecanını dile getirerek, "Koruncuk Vakfı'nın iyilik elçileri arasında yer aldığım için çok heyecanlıyım. Kız çocuklarının gelişim sürecinde destek olmak beni mutlu ediyor. Mükemmel hikayelere imza atacağız. Koruncuk Vakfı’na böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ederim," dedi.

Saliha Şahin’in Heyecanı

Saliha Şahin ise, "Bu büyük görevde kız çocuklarının hayallerine ulaşmaları için yanlarında olacağım için oldukça heyecanlıyım. Koruncuk Vakfı ile harika projelerde yer almayı sabırsızlıkla bekliyorum," şeklinde ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.