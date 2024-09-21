Şahinbey Belediyespor Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Şahinbey Belediyespor’un Başarılı Yılı

İtalya'nın Sassuolo kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor, B Grubu'ndaki son mücadelesinde İngiltere temsilcisi Everton takımını 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Gruptaki Performansı

Gruplaşma aşamasında Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, B Grubu'nda oynadığı maçlarla dikkat çekti. İlk maçında Polonya'nın Wisla Krakow takımına 3-0 yenilen ekip, ardından İrlanda'nın Cork City ekibiyle karşılaşarak bu maçı 5-0’lık skorla kazandı. Gruptaki son maçında ise Everton ile yaptığı karşılaşmadan galip ayrıldı.

Yarı Final Mücadelesi

B Grubu’nda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Şahinbey Belediyespor, yarı finale yükseldi. Bugün TSİ 18:30'da A Grubu’nu lider tamamlayan İspanyol takım CD Flamencos ile karşılaşacak.”

Üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Şahinbey Belediyespor’un yarı finaldeki performansı merakla bekleniyor.