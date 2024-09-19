DOLAR
34,06 -0,01%
EURO
38,15 -0,52%
ALTIN
2.829,81 -1,01%
BITCOIN
2.114.983,55 -3,01%

Şahinbey Belediyespor'un Şampiyonlar Ligi Hedefi: Kalıcı Zafer

Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü kez kazanarak kupayı kalıcı hale getirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:38
Şahinbey Belediyespor'un Şampiyonlar Ligi Hedefi: Kalıcı Zafer

Şahinbey Belediyespor'un Hedefi

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı üçüncü kez kazanmayı ve bu zaferi kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

İtalya'daki Zorlu Mücadele

Gaziantep temsilcisi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Sassuolo kentinde gerçekleşecek organizasyona katılacak. Son iki sezonda şampiyonluk yaşamalarının ardından, şimdi hedef 3. zaferle birlikte kupayı kalıcı hale getirmek.

Teknik Direktörün Açıklamaları

Teknik direktör Fatih Karakuş, şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak 5 yabancı sporcumuzun vizesi onaylanmadı. Bu durumda yedek oyuncusuz gideceğiz. Zorluklara rağmen hedefimiz kupayı ülkemize getirmek."

Kaptanın İnancı

Takım kaptanı Fuat Taştan, "Kupayı tekrar kazanacağımıza inanıyoruz. Yurt dışında lig ekiplerine göre zorlu bir rakip var ama adım adım ilerleyerek hedefimize ulaşacağız." dedi.

Orta Saha Oyuncusunun Anıları

Orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, önceki turnuvanın zorluğunu hatırlatarak, şunları ekledi: "Geçen yıl 2-0 geride olduğumuz maçı bırakmadık ve şampiyon olduk. Bu turnuvada da elimizden geleni yapacağız."

Gaziantep ekip olarak yalnızca 7 oyuncu ile mücadele edecek, dolayısıyla oyuncular 3 kişilik bir anlayışla sahada yer alacaklarını vurgulamaktalar. Несмотря на все трудности, команда считает, что они остаются фаворитом турнира.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor...

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor. Takımın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor...

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor. Takımın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor...

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor. Takımın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey Belediyespor'un Şampiyonlar Ligi Hedefi: Kalıcı Zafer
2
Derbi Öncesi Kaleciler Üzerindeki Baskı
3
Trendyol Süper Lig'de Beraberlik: Alanyaspor ve Hatayspor 0-0
4
2024 Türkiye Ralli Şampiyonası: Eskişehir'de Start Aldı
5
Antalyaspor Andros Townsend'i Transfer Etti
6
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Bekir Yunus Uçar İçin Taziye Mesajı
7
Armand Duplantis Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası