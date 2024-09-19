Şahinbey Belediyespor'un Şampiyonlar Ligi Hedefi: Kalıcı Zafer

Şahinbey Belediyespor'un Hedefi

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı üçüncü kez kazanmayı ve bu zaferi kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

İtalya'daki Zorlu Mücadele

Gaziantep temsilcisi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Sassuolo kentinde gerçekleşecek organizasyona katılacak. Son iki sezonda şampiyonluk yaşamalarının ardından, şimdi hedef 3. zaferle birlikte kupayı kalıcı hale getirmek.

Teknik Direktörün Açıklamaları

Teknik direktör Fatih Karakuş, şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak 5 yabancı sporcumuzun vizesi onaylanmadı. Bu durumda yedek oyuncusuz gideceğiz. Zorluklara rağmen hedefimiz kupayı ülkemize getirmek."

Kaptanın İnancı

Takım kaptanı Fuat Taştan, "Kupayı tekrar kazanacağımıza inanıyoruz. Yurt dışında lig ekiplerine göre zorlu bir rakip var ama adım adım ilerleyerek hedefimize ulaşacağız." dedi.

Orta Saha Oyuncusunun Anıları

Orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, önceki turnuvanın zorluğunu hatırlatarak, şunları ekledi: "Geçen yıl 2-0 geride olduğumuz maçı bırakmadık ve şampiyon olduk. Bu turnuvada da elimizden geleni yapacağız."

Gaziantep ekip olarak yalnızca 7 oyuncu ile mücadele edecek, dolayısıyla oyuncular 3 kişilik bir anlayışla sahada yer alacaklarını vurgulamaktalar. Несмотря на все трудности, команда считает, что они остаются фаворитом турнира.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor. Takımın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor. Takımın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor. Takımın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.