Şahinbey, Konya'da 6-0 ile galip: Şampiyonluk hedefi

Şahinbey, Konya'da 6-0 ile galibiyetle döndü

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Spor Kulübü karşısında etkili bir oyun sergileyerek karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Maç baştan sona üstünlükle geçti

Konya’da oynanan mücadelede mavi-beyazlı ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunu kontrol etti. Hem hücumda hem savunmada rakibine üstünlük sağlayan Şahinbey, bulduğu gollerle skoru sürekli artırarak karşılaşmayı net bir galibiyetle tamamladı.

"Hedefimiz kupayı Şahinbey’e getirmek"

Cuma Güzel, alınan farklı galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Konya deplasmanında oynanan maçta takımımız ortaya koyduğu mücadeleyle ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah sezon sonunda kupayı Şahinbey’e getireceğiz".

