Şahinbey, Konya'da 6-0 ile galip: Şampiyonluk hedefi

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Konya Ampute Futbol Spor Kulübü'nü 6-0 yenerek yeni sezonda şampiyonluğu hedefledi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:13
Şahinbey, Konya'da 6-0 ile galip: Şampiyonluk hedefi

Şahinbey, Konya'da 6-0 ile galibiyetle döndü

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Spor Kulübü karşısında etkili bir oyun sergileyerek karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Maç baştan sona üstünlükle geçti

Konya’da oynanan mücadelede mavi-beyazlı ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunu kontrol etti. Hem hücumda hem savunmada rakibine üstünlük sağlayan Şahinbey, bulduğu gollerle skoru sürekli artırarak karşılaşmayı net bir galibiyetle tamamladı.

"Hedefimiz kupayı Şahinbey’e getirmek"

Cuma Güzel, alınan farklı galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Konya deplasmanında oynanan maçta takımımız ortaya koyduğu mücadeleyle ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah sezon sonunda kupayı Şahinbey’e getireceğiz".

ŞAHİNBEY DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ 6-0

ŞAHİNBEY DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ 6-0

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 2-0 Erzurumspor FK: Özbalta'dan Hakem Eleştirisi, Arslan'dan Gurur
2
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı
3
TFF 2. Lig: Aliağa FK 3-0 Kırklarelispor
4
Iğdır FK 4-1 Adana Demirspor | Trendyol 1. Lig 16. Hafta
5
Van 1. Amatör Ligi: Erciş Örenespor Çaldıranspor'u 6-1 Yendi
6
Oltu 25 Mart Belediye Spor 6-1: Erzurum İdmanocağı FK Mağlup
7
TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-1 Karacabey Belediyespor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi