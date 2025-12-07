Sakarya Büyükşehir Namağlup: Kütahya'yı 70-63 Yendi
Maçın Özeti
Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Kütahya Belediyesini 70-63 mağlup etti.
Müsabaka Kütahya Dumlupınar Spor Salonunda oynandı. Sakarya temsilcisi maça Aydın Şirin, Yavuz Koça, Melih Kurtay, Ömer Alp Engin ve Gökhan Aydın ilk 5’iyle başladı.
Çeyrek ve Skor Bilgileri
Çekişmeli geçen maçın ilk çeyreğini Sakarya 22-20 önde tamamladı; devre ise 40-36 Sakarya üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi parkeden 70-63 galip ayrılarak noktaladı.
Oyuncu Performansları
Ev sahibi ekip karşısında Berke Baran Akçam ve Aydın Şirin 21’er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Tabloya Etkisi
Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.
