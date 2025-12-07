Sakarya Büyükşehir Namağlup: Kütahya'yı 70-63 Yendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. haftasında Kütahya deplasmanından 70-63 galip döndü; Berke Baran Akçam ve Aydın Şirin 21'er sayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:22
Maçın Özeti

Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Kütahya Belediyesini 70-63 mağlup etti.

Müsabaka Kütahya Dumlupınar Spor Salonunda oynandı. Sakarya temsilcisi maça Aydın Şirin, Yavuz Koça, Melih Kurtay, Ömer Alp Engin ve Gökhan Aydın ilk 5’iyle başladı.

Çeyrek ve Skor Bilgileri

Çekişmeli geçen maçın ilk çeyreğini Sakarya 22-20 önde tamamladı; devre ise 40-36 Sakarya üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi parkeden 70-63 galip ayrılarak noktaladı.

Oyuncu Performansları

Ev sahibi ekip karşısında Berke Baran Akçam ve Aydın Şirin 21’er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Tabloya Etkisi

Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

