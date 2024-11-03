Sakarya'da Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Sakarya'da Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı.

Katılım ve Mücadele

Özellikle wushu sporuna olan ilginin arttığı bu organizasyona 23 farklı ilden toplam 485 sporcu katıldı. Sporcular, farklı yaş gruplarında zorlu mücadelelere girdi.

Kategoriler ve Müsabakalar

Şampiyona süresince "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde iki gün boyunca karşılaşmalar gerçekleştirildi. Müsabakalarda yaklaşık 800 kadar mücadele yapıldı. Katılımcılar, açık el ve kısa ile uzun silah stillerinde ter döktü.

Ödül Töreni

Şampiyonanın sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bu organizasyon, sporcuların yeteneklerini geliştirmek ve wushu sporunu yaymak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.