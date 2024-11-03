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Sakaryalı Karateci Sare Kaya'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan başarılarının ardından Avrupa'da madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:01
Sakaryalı Karateci Sare Kaya'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Sakarya'nın Genç Yıldızı: Sare Kaya

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, kazandığı Türkiye ve Balkan şampiyonlukları ile adını duyurdu. Şimdi ise hedefi Avrupa tatamisinde Türk bayrağını dalgalandırmak.

Sare Kaya’nın Başarı Dolu Yolculuğu

Karateye 5 yaşında ağabeyinden ilham alarak başlayan Sare, 8 yıl boyunca Sezai Yolcuoğlu antrenörlüğünde çalışarak 5 Türkiye ve 2 Balkan şampiyonluğu kazandı. 2022 yılından beri milli formayı giyen genç sporcu, en son 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Yıldız Bayanlar" 54 kiloda 3'üncülük elde etti.

Aile Desteği ve Madalyalar

Sare Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antrenmanlarım çok güzel geçiyor. 100'e yakın madalyam var. Ailem ve arkadaşlarım benimle gurur duyuyor." dedi. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak istediğini vurguladı.

Yolcuoğlu'nun Desteği ve Gelecek Hedefleri

Yolcuoğlu, Sare'nin ilk derse başladığı dönemdeki yeteneklerini hatırlatarak, "O ilk şampiyonasında birinci olacak dedim. Yetenekli sporcu kendini zaten belli ediyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, ilçede henüz Avrupa'da derece yapan bir karateci olmadığını, bunu başarmak istediklerini ifade etti.

Sare Kaya’nın Hedefleri

Haftanın 5 günü antrenman yapan Sare, 2025’te ümitler kategorisine geçerek Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı umuyor. Antrenörü, "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan turnuvalarında kazandığı altın madalyaları, Avrupa tatamisinde Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandırmak istiyor. Kaya, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan turnuvalarında kazandığı altın madalyaları, Avrupa tatamisinde Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandırmak istiyor. Kaya, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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