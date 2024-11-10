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Sakaryaspor 1-0 Kocaelispor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Sakaryaspor, Kocaelispor'a mağlup oldu. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın yorumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:52
Sakaryaspor 1-0 Kocaelispor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Sakaryaspor'dan Kocaelispor'a Yenilgi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, Sakaryaspor, evinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında teknik direktör Mesut Bakkal, değerlendirmelerde bulundu.

Bakkal: "Oyun Yoktu"

Bakkal, düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın taraflar için de değerlendirilemeyecek bir düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Oyun iki takım için de yok. Kornerler harici bir sefer kalemize geldiler, gol yedik." sözlerine yer verdi. Maçta oynanan futbol kalitesinin çok düşük olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Herhalde top 20 dakika oyunda kalmadı. Çalıştıklarımızın çoğunu yaptık aslında, Mendes'i kapatmak, Pedrinho'yu durdurmak gibi." dedi.

Bakkal, oyuncularına ve taraftarlarına sakin olmaları gerektiğini hatırlatarak, "Uzun yıllardır çalışıyorum, böyle bir maç oynamadım. Hep birlikte bir savaş yaptık yani." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam’ın Yorumları

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise galibiyetin önemine değinerek, "Sakarya'ya kazanmak için geldik. Kazanıp tekrar ligin lideri olmanın hesaplarını yaptık. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık." dedi.

Sağlam, 15 günlük arada eksiklikleri gidereceklerini ve Bandırmaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Ayrıca, Sakaryaspor'a başarı dileğinde bulundu.

Polis Müdahalesi

Maç sonrasında Sakaryasporlu taraftarlar ile Kocaelisporlu misafir izleyiciler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kocaelispor' 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kocaelispor' 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kocaelispor' 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kocaelispor' 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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