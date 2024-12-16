Sakaryaspor, 10 Haftadır Düşme Hattında Çırpınıyor!

Düşme Hattında Zorlu Mücadele

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, geçen sezon play-off finalinde Sipay Bodrum FK'ya 3-1 yenilerek Süper Lig hayallerine veda etmişti. Ancak bu sezon, 7. haftadan itibaren düşme hattından çıkamamış durumda.

Sezona Hızlı Başlangıç, Kötü Sonuç

İlk 4 haftasında Ankara Keçiörengücü, Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK ile berabere kalan Sakaryaspor, 4 puanla 15. sırada yer aldı. Ancak ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 8. sıraya yükselmesi, sezon bir dönüm noktası oldu.

Bundan sonraki haftalarda MKE Ankaragücü ve Central Hospital Ümraniyespor'a kaybeden Sakaryaspor, 7. haftada düşme hattına girerek 17. sıraya geriledi.

Son Durum ve Gelecek Maç

Şu an ligde 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 20 puanda bulunan Sakaryaspor, 18. sıradan kurtulmak için çabalıyor. Ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Sakaryaspor, ligde 17, 18, 19. ve 20. sırada yer alan takımların küme düşeceği sistemde mücadelesini sürdürmeye kararlı. Küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Sakarya temsilcisi, geçmişteki başarılarını geri kazanmak için çaba gösteriyor.