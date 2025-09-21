Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler: Serhat Sütlü ve Mehmet Altıparmak'ın Açıklamaları

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, evlerindeki 2-1'lik galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede rakibi önceden iyi analiz ettiklerini ve ikinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “İlk yarı planımızın dışında oynadığımız bir oyun var, ondan sonra da bütün takım 2. yarı istediğimiz oyunu ortaya koydu. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Hepsi özellikle 2. yarı istediğimizi sergilemeye çalıştı. Sonuçta da beklediğimiz 3 puanla da tanışmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Sakaryaspor'da yakın zamanda alınan olağanüstü genel kurul kararına ilişkin sorusuna yanıt veren Sütlü, “Futbolcuları işin dışında tutmaya çalışıyoruz. Biz işimizi yapacağız, herkes de işini yapacak doğal olarak.” dedi.

Pendikspor maçına sıkı hazırlandıklarını aktaran Sütlü, “Gerekiyorsa farklı formasyonda oynayacağız, gerekiyorsa oyunumuzu devam ettireceğiz. Ama bu ne kadar devam edecek, hem atletik hem de oyun felsefesi yönünden işler oturana kadar bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Altıparmak, “Maça müthiş başladık. İlk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir oyun oldu. İlk yarı müthiş oynayan bir Amedspor vardı, herhalde 3-4 farkla içeri girerdik. Rakibimizin pozisyonu yok. Zaten bir tek yan topu var, o da gol oldu. Onun dışında hiç pozisyon vermedik. 4-5 tane yüzde 100 kaçırdık. Çok rahat giden bir maçtı. İkinci yarı yine pozisyonlarımız var ama golü bulduktan sonra daha kontra, daha uzun topla defansın arkalarına giden bir Sakaryaspor vardı.” dedi.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Altıparmak, “Mağlubiyet alacak bir oyun oynamadık. İlk yarı maçı bitirip, ikinci yarı normal bir maça çevirebilirdik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Müthiş bir taraftarımız vardı. Bizi destekleyenlerden de özür diliyoruz. Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Sakaryaspor her zaman bir futbol şehri. Çok koştular, çok mücadele ettiler ve kazandılar, onları tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Takımın hazırlık düzeyine ilişkin soruya Altıparmak, bazı oyuncuların geç katıldığını ve hala kullanamadıkları isimler olduğunu belirterek, “Çoğu oyuncumuzun hazır olduğunu düşünüyorum. Takımımız da yavaş yavaş o hazırlığın içine girdi zaten.” yanıtını verdi.

Altıparmak, ekip olarak hızlıca toparlanıp 25 Eylül Perşembe günü oynanacak SMS Grup Sarıyer maçına hazırlanacaklarını söyledi.

