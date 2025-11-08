Sakaryaspor 2-3 Serikspor: Paşalı'nın Zaferi, Sütlü'nün Tepkisi

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Serikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 yenerek üç puanı aldı; teknik direktörler maç sonrası konuştu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:45
Sakaryaspor 2-3 Serikspor: Paşalı'nın Zaferi, Sütlü'nün Tepkisi

Sakaryaspor 2-3 Serikspor | Trendyol 1. Lig 13. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmada Sakaryaspor, sahasında Serikspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Paşalı: "Bu ligde aldığımız her puan altın değerinde"

Serikspor Teknik Sorumlusu Sinan Paşalı, karşılaşmayı değerlendirirken, "Sakarya şehri tam bir futbol şehri. Çok zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk, bu hafta dersimize çok iyi çalıştık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarı yapmış olduğumuz değişiklikler takımımıza çok katkı sağladı. Çok önemli ve zor bir deplasmandan 3 puan aldık. Biz lige bu sene çıkan yeni bir takımız. Bizim için bu ligde aldığımız her puan altın değerinde. Bu ligin kalıcı takımı olmak istiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Serhat Sütlü: "Çok üzüldüğümüz bir mağlubiyet aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise mağlubiyete üzgün olduklarını belirterek, "Bu maç öncesinde önlemlerimizi de aldık. Baskılara geç gidişlerde doğal olarak 1 adam eksiliyorsunuz. Nitekim çalıştığımız noktadan, duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı adam adama eşleşerek sonuç aramaya başladık. Çok üzüldüğümüz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularıma da ’Dik durun, kafalarınızı kaldırın bu takım play-off’un içerisinde olacak’ dedim. Benim ve oyuncularımın inancında hiçbir değişiklik yok. Ama sonuçta bu iş skora bağlı bir durum. Milli maçlar arası için izin verdik. Sonrasında artı ve eksilere bakarak analizi yapacağız. Sonrasında İstanbulspor maçına hazırlanıyor olacağız" diye konuştu.

SERİKSPOR TEKNİK SORUMLUSU SİNAN PAŞALI

SERİKSPOR TEKNİK SORUMLUSU SİNAN PAŞALI

SAKARYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERHAT SÜTLÜ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
2
Premier Lig: Tottenham 2-2 Manchester United — Goller Son Dakikada
3
Antalyaspor - Beşiktaş 0-1 | Trendyol Süper Lig 12. Hafta
4
Kasımpaşa - Göztepe 0-0 (Maç devam ediyor) | Trendyol Süper Lig 12. Hafta
5
Hatice Karagöz: Yakantoptan Haltere, Avrupa'da 5. Oldu
6
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Alanyaspor — Onuachu ve Hagi'nin golleri
7
Galatasaray'ın Kocaelispor Kamp Kadrosu Açıklandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00