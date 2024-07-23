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Sakaryaspor, 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarının Üçüncü Etabına Girdi

Sakaryaspor 2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım Rüstemler Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:53
Sakaryaspor, 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarının Üçüncü Etabına Girdi

Sakaryaspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Sakaryaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etaba girdi. Antrenmanlar, Rüstemler Tesisleri’nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleşiyor.

Antrenman Detayları

Futbolcular, antrenmanda öncelikle ısınma hareketleriyle başlamış, ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmiştir. İstasyon ve pas çalışmalarının ardından takımlar, çift kale maç oynayarak idmanlarını tamamlamıştır.

Gelecek İdman

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek. Umarız tüm oyuncular, bu dönem boyunca formda kalır ve sezonun başarılı geçmesini sağlar.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaptı.

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