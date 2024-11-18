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Sakaryaspor Adanaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor, Adanaspor ile yapacağı maça hazırlanıyor. Antrenmanlar devam ediyor, sakat futbolcu ise bulunuyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:52
Sakaryaspor Adanaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti.

Sakatlıklar Dikkat Çekiyor

Antrenmana, sakatlığı bulunan Murat Cem Akpınar katılmazken, Engin Can Aksoy takımından ayrı bir salonda çalışarak idmanını sürdürdü. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Maç Tarihi ve Saati

Sakaryaspor, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde devam etti.

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