Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, Ahlatcı Çorum FK ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki takım, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanda pas, top kapma ve taktik çalışmalara odaklandı.

Antrenmana katılamayan futbolcular arasında tedavisi süren Dylan Saint-Louis ve izinli Kahraman Demirtaş yer alırken, Nsana Simon ile Jakub Szumski ise takımdan ayrı çalışma yaptı.

Sakaryaspor, yarınki idmanla hazırlıklarını devam ettirecek. Sakaryaspor ve Ahlatcı Çorum FK arasındaki zorlu karşılaşma, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas, top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas, top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.