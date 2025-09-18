Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman Detayları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin 6. haftasında evinde karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ağırlıklı olarak pas ve taktik çalışmaları yaptı. İdmanda sakatlığı bulunan Lukasz Zwolinski yer almadı.

Maç Bilgileri

Sakarya temsilcisi, hazırlıklarına yarın da devam edecek. Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması 21 Eylül Pazar saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.