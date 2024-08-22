Sakaryaspor Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Teknik direktör Suat Kaya önderliğinde, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Gelecek Antrenman

Sakarya ekibi, yarın yapacakları antrenmanla bu hazırlıkları sürdürecek.

Maç Bilgisi

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda gerçekleştirecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.