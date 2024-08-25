Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Sakaryaspor Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Türkiye'nin ikinci liginde yer alan Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Hazırlıklarına hız kesmeden devam eden takım, antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

Teknik Direktör Suat Kaya Yönetiminde Antrenman

Takımın teknik direktörü Suat Kaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması ve taktik antrenmanlarla maç için hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşma Detayları

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kaleci Jakub Szumski de katıldı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kaleci Jakub Szumski de katıldı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kaleci Jakub Szumski de katıldı.