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Sakaryaspor Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maç öncesi idmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:25
Sakaryaspor Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teksüt Bandırmaspor maçı için hazırlıklara start verdi.

İdman Detayları

Teknik direktör Mesut Bakkal gözetimindeki antrenman, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Futbolcular, bu kapsamda pas çalışmaları ve yarı sahada çift kale maç uygulamaları yaptı.

Eksik Oyuncular

Antremana devam eden tedavi sürecindeki oyuncular arasında Jakub Szumski, Erdi Dikmen, Cebrail Karayel ve Fernando Andrade bulunmadı.

Bir Sonraki Antrenman

Sakarya temsilcisi, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Maç Bilgileri

Sakaryaspor, 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde idmanda futbolcular, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde idmanda futbolcular, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

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