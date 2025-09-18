Sakaryaspor Başkanı Kıratlı: Yeniden Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı olağanüstü genel kurulu açıkladı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, kulübün geleceğini riske atmamak amacıyla yeniden olağanüstü genel kurul kararı alacaklarını kamuoyuna ilan etti.

Açıklamanın arka planı ve Kıratlı'nın değerlendirmesi

Kıratlı, 8 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan seçildiği günden bu yana sorumluluktan kaçmadığını belirterek, göreve geldiğinde karşılaştığı sorunları özetledi. Başkanlığa başladığında kulübün transfer yasağı, borçlar, futbolcu ödemeleri, 85 milyon liralık yetersiz harcama limiti ve yeni sezona yetişmesi gereken bir takımla devralındığını ifade etti.

Kıratlı, yürütülen çalışmaları anlatarak şu adımları vurguladı: “Sermaye artırımı yaparak harcama limitimizi 85 milyon liradan 240 milyon liraya yükselttik. Transfer döneminin son günlerine kadar çalışarak güçlü ve tecrübeli bir kadro oluşturduk. Bandırmaspor maçı öncesinde lisans sorunlarını çözerek takımımızın sahaya çıkmasını sağladık. Sezona geçtiğimiz dönemden kalan teknik direktör İrfan Buz ile başlasak da alınan sonuçlar beklentileri karşılamayınca yollarımızı ayırdık. Milli maç arasında hızlıca yeni hoca arayışına girdik ve Sakarya'nın evladı, UEFA Pro Lisans sahibi Serhat Sütlü ile anlaştık.”

Mali ve operasyonel hamleler

Kıratlı, yönetimin yaptığı mali düzenlemeleri ve ödemeleri şöyle sıraladı:

Personel ve futbolcu ödemeleri gerçekleştirildi.

Vergi ve SGK borçları ödendi.

TFF ile görüşmeler yapılarak kulübün durumu netleştirildi. Önceki dönemden devralınan Dükkan54 ve Biletinal anlaşmaları sürdürülmek zorunda kalındı; forma sponsorluğu, reklam ve loca satışlarından gelir sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Alemdar ve SATSO Başkanı Sayın Akgün Altuğ'un katkılarıyla kaynak oluşturulmaya çalışıldığını belirten Kıratlı, Sakarya'nın ihracatta büyük hacme sahip firmalarından beklenen desteğin yeterli düzeyde gelmediğini, bazı sivil toplum kuruluşlarından da sözü edilen desteğin alınamadığını ifade etti.

Kıratlı, mali tabloyla ilgili olarak da şunları paylaştı: “Kulübümüzün kasasına giren her kuruş, futbolculara, geçmiş borçlara, resmi yükümlülüklere ve takımın temel ihtiyaçlarına harcanmıştır.”

Neden yeniden olağanüstü genel kurul?

Kıratlı, yönetimin bugüne kadar karşılaşılan olumsuzlukları aşmak için çaba gösterdiğini ancak artık yalnızca mevcut yönetimin gayretiyle yükün taşınamayacak noktaya geldiğini vurguladı. Bu sebeple Sakaryaspor'un geleceğini riske atmamak adına yeniden olağanüstü genel kurul kararı alacaklarını açıkladı.

Başkan, şehri ve kulübü ileri taşıyabilecek, sorumluluğu üstlenebilecek bir ekip çıkması durumunda mevcut yönetimin Sakaryaspor'un önünü açmak için her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtti. Kıratlı, “Sakaryaspor hiçbir bireyin, grubun ya da yönetimin değil, bu şehrin ortak değeridir. Hep birlikte hareket edebildiğimiz ölçüde kulübümüzü başarıya taşıyabiliriz.” diyerek destek çağrısı yaptı.

Son olarak Kıratlı, göreve başladıkları günden bu yana kulübün yanında olan yeşil siyah sevdalısı Sakaryaspor taraftarlarına ve takımını asla yalnız bırakmayan Tatangalar'a şükranlarını sundu.