Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını Rüstemler'de sürdürdü

Sakaryaspor, İrfan Buz yönetiminde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde ısınma ve taktik çalışmayla tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:22
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, maç hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdürdü.

Hazırlık ve antrenman

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman programı, takımın deplasman mücadelesi için hazırlıklarını tamamlamaya yönelik olarak planlandı.

Maç bilgileri

Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak.

Lig performansı

Sakaryaspor, ligde ilk haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti. Takım şu anda 6. sırada yer alıyor.

