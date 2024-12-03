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Sakaryaspor, Boluspor'u Geçerek Dördüncü Galibiyetini Aldı!

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında Boluspor'u 2-1 yenerek sezonun dördüncü galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:55
Sakaryaspor, Boluspor'u Geçerek Dördüncü Galibiyetini Aldı!

Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'de bir mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından konuk ettiği Boluspor'u dün 2-1 yenerek galip gelen Sakaryaspor, sezonun 14. haftasında başarıyı yakaladı. Bu galibiyet, Sakaryaspor için sezonun dördüncü zaferi oldu.

Sezon Başlangıcı ve Performans

Sakaryaspor, sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı. Ardından, Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor karşısında 2-0'lık galibiyet ile ilk zaferini elde etti.

Sonraki haftalarda ise üst üste MKE Ankaragücüne 2-1, Central Hospital Ümraniyesporna 3-1 ve Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 4-0'lık mağlubiyetler aldı. Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını dışarıda oynamak zorunda kalan yeşil-siyahlı ekip, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Son Durum ve Gelecek Maç

Ligin 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 3-2 kaybeden Sakaryaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ettiği Kocaelispor ile oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan takım, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

14. haftada Boluspor'u 2-1 yenerek 4. galibiyetine ulaşan Sakaryaspor, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplamda 17 puana ulaştı ve 14. haftayı 18. sırada kapadı. Rakip ağları 18 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde ise 20 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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