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Sakaryaspor, Çorum FK'yı 2-1 yenerek galibiyet serisine başladı

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, galibiyeti coşkulu bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:05
Sakaryaspor, Çorum FK'yı 2-1 yenerek galibiyet serisine başladı

Sakaryaspor'dan Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, Sakaryaspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İlker Püren, "Coşkulu, gerçekten her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın," dedi.

Duygusal Anlar Yaşadı

Püren, göreve yeni başladığını ve yapılan galibiyetin ardından duygusal anlar yaşadığını belirtirken, "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde oyunculara, 'Bu camiayla, Sakaryaspor taraftarıyla yıldızımız hiç barışmamıştı. Bu maçta almış olduğunuz bu galibiyet inşallah hem camiayla hem taraftarla olan barışma günümüz olsun. Bana bunu hediye ettiniz, size çok teşekkür ediyorum,' dedim," diye ekledi.

Yeni Bir Süreç Başlıyor

Püren, daha önce Sakaryaspor'u çalıştırdığını ve şimdi yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak, "Bundan sonra yepyeni bir süreç başlıyor. Bunun için var gücümle çalışacağım," ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK'nın Durumu

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmanın kendileri açısından ligin yukarısını ilgilendiren önemli bir müsabaka olduğunu söyledi. Özbalta, "İyi de oynadık, iyi başladık, iyi devam ettik golü bulduk. Ama Sakaryaspor oyun üstünlüğünü kurdu ve sonrasında yaşananlar kaybedilen bir puan ile sonuçlandı," dedi.

İkinci Yarıda Bir Oyun Planı Geliştirdik

Özbalta, ikinci yarıda başka bir oyun planı denediklerini belirterek, "Defans arkasına yediğimiz gol çok pahalıya mal oldu. Uzun zamandır istikrar sağladığımız ligde en azından 1 puan alabileceğimiz bir müsabakaydı," sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Özbalta, oyuncularının mücadelesini tebrik ederek ayrıca Sakaryaspor'u ve İlker Püren'i galibiyetinden dolayı kutladı.

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