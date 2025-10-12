Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı

Sakaryaspor'un 12 Ekim'deki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Muhammet Kıratlı ve yönetimi görevine devam edecek.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:09
Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı

Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Muhammet Kıratlı ile devam kararı alındı.

Genel Kurul Süreci

Kulübün 4 Ekim'de yapılan ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan toplantıda divan kurulu gündem maddelerini ve faaliyet raporunu okudu. Başka listenin sunulmadığı kurulda mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam kararı verildi.

Kıratlı'nın Açıklamaları

Kıratlı, yaptığı konuşmada, Erzurumspor maçının ardından Sakaryaspor'u daha iyi yönetecek, daha iyi yerlere getirecek iş insanlarının önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirtti.

Zor zamanlarda kulübün başına geldiklerine değinen Kıratlı, Sakaryaspor'a kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda 'sahip çıkarız' dediklerini ifade etti. Hiçbir aday çıkmadığı için durumu değerlendirip, yarından itibaren bugüne kadar destek veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüşme ve durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Kıratlı daha sonra tribünde bekleyen Sakaryaspor taraftarının yanına giderek onlarla bir süre görüştü.

Kulüpten Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı çıkmaması üzerine mevcut yönetim kurulunun görevine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 57 yıllık mazisiyle Sakaryaspor'un şehrin en büyük ortak değeri olduğu vurgulandı ve şu ifadeler yer aldı:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kulübümüzün geleceği için en doğru adımlar, ortak akıl ve istişareyle atılacaktır. Bu kapsamda ivedi şekilde Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ile bir araya gelinerek Sakaryaspor'un geleceğine dair kapsamlı değerlendirme yapılacaktır.

Kulübün yol haritasının bu görüşmelerin ardından şekilleneceği, her kararın Sakaryaspor'un kurumsal sürdürülebilirliği ve şehrin ortak menfaati doğrultusunda alınacağı bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Muhammet...

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Muhammet Kıratlı (sağ2) ile devam kararı alındı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Muhammet...

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı
2
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'
3
Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Yaklaşık 800 Katılımcı
4
10. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Öztan Velipaşalar Birinci
5
Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı
6
Derin Toparlak'tan 2 Bronz Madalya | 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası
7
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı CMAS Dünya Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?