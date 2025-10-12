Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Muhammet Kıratlı ile devam kararı alındı.

Genel Kurul Süreci

Kulübün 4 Ekim'de yapılan ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan toplantıda divan kurulu gündem maddelerini ve faaliyet raporunu okudu. Başka listenin sunulmadığı kurulda mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam kararı verildi.

Kıratlı'nın Açıklamaları

Kıratlı, yaptığı konuşmada, Erzurumspor maçının ardından Sakaryaspor'u daha iyi yönetecek, daha iyi yerlere getirecek iş insanlarının önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirtti.

Zor zamanlarda kulübün başına geldiklerine değinen Kıratlı, Sakaryaspor'a kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda 'sahip çıkarız' dediklerini ifade etti. Hiçbir aday çıkmadığı için durumu değerlendirip, yarından itibaren bugüne kadar destek veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüşme ve durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Kıratlı daha sonra tribünde bekleyen Sakaryaspor taraftarının yanına giderek onlarla bir süre görüştü.

Kulüpten Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı çıkmaması üzerine mevcut yönetim kurulunun görevine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 57 yıllık mazisiyle Sakaryaspor'un şehrin en büyük ortak değeri olduğu vurgulandı ve şu ifadeler yer aldı:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kulübümüzün geleceği için en doğru adımlar, ortak akıl ve istişareyle atılacaktır. Bu kapsamda ivedi şekilde Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ile bir araya gelinerek Sakaryaspor'un geleceğine dair kapsamlı değerlendirme yapılacaktır.

Kulübün yol haritasının bu görüşmelerin ardından şekilleneceği, her kararın Sakaryaspor'un kurumsal sürdürülebilirliği ve şehrin ortak menfaati doğrultusunda alınacağı bildirildi.

