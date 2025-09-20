Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 4 Ekim'de

Sakaryaspor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 4 Ekim Cumartesi 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılacak; çoğunluk sağlanamazsa 12 Ekim'de toplanılacak.

Toplantı tarihi ve yeri resmen duyuruldu

Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağı açıklandı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."

