Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 4 Ekim'de
Toplantı tarihi ve yeri resmen duyuruldu
Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağı açıklandı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."