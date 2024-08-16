Sakaryaspor, Didier Lamkel Ze'yi Transfer Etti

Sakaryaspor, Yeni Transferini Duyurdu
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına kadrosuna dahil etti.
Twitter Üzerinden Hoş Geldin Mesajı
Kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze!" mesajı paylaştı.
Geçtiğimiz Sezon Performansı
27 yaşındaki Lamkel Ze, geride kalan sezonda Atakaş Hatayspor formasını giymekteydi. Başarılı oyuncu, sezon ortasında ise Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Metz'e kiralanmıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.