Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakaryaspor, Didier Lamkel Ze'yi Transfer Etti

Sakaryaspor, Kamerunlu futbolcu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:53
Sakaryaspor, Didier Lamkel Ze'yi Transfer Etti

Sakaryaspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Twitter Üzerinden Hoş Geldin Mesajı

Kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze!" mesajı paylaştı.

Geçtiğimiz Sezon Performansı

27 yaşındaki Lamkel Ze, geride kalan sezonda Atakaş Hatayspor formasını giymekteydi. Başarılı oyuncu, sezon ortasında ise Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Metz'e kiralanmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.

İLGİLİ HABERLER

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı