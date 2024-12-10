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Sakaryaspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde idmana çıkıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:47
Sakaryaspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Iğdır FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde yapılan idmana futbolcular dinamik ısınma ile başladılar ve ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiler.

Maç öncesi bazı futbolcular antrenmanda yer almadı. Tedavi süreci devam eden Murat Cem Akpınar, Mustafa Pektemek, Salih Dursun ve Emre Demir antrenmana katılmadı.

Sakaryaspor, Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek. İki ekip, 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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