Sakaryaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Kulüp X hesabından yapılan paylaşım ayrılığı resmen duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda ayrılık resmen ilan edildi.

"Teknik direktörümüz İrfan Buz ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Açıklamada, İrfan Buz’a bugüne kadarki katkıları için teşekkür edilirken, kendisine gelecek kariyerinde başarılar dilendi.