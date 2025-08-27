Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Resmen Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekibi orta sahaya takviye yaptı

Sakaryaspor, Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic'i kadrosuna dahil etti. 33 yaşındaki oyuncunun transferi kulüp tarafından duyuruldu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Josip Vukovic." ifadesi kullanıldı.

Vukovic, kariyerinde daha önce Pendikspor ve Kocaelispor'da da forma giymişti.