Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Resmen Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, 33 yaşındaki Hırvat orta saha Josip Vukovic'i kadrosuna kattı; kulüp sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 08:49
Trendyol 1. Lig ekibi orta sahaya takviye yaptı

Sakaryaspor, Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic'i kadrosuna dahil etti. 33 yaşındaki oyuncunun transferi kulüp tarafından duyuruldu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Josip Vukovic." ifadesi kullanıldı.

Vukovic, kariyerinde daha önce Pendikspor ve Kocaelispor'da da forma giymişti.

