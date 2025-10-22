Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Sürdürdü

Sakaryaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Sakaryaspor, maç öncesi çalışmalarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Maç bilgileri
Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
