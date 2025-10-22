Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi Rüstemler Tesisleri'nde Serhat Sütlü yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:43
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Sakaryaspor, maç öncesi çalışmalarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Maç bilgileri

Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

