Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü Son Dakikada Yenen Golle Geçti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dolu Bir Maç

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü zorlu bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etti. Maç, Sakaryaspor'un üstün performansı ile dikkat çekti.

Maçın Kırılma Anı

Karşılaşmanın son anlarında, Ankara Keçiörengücü'nün futbolcusu Görkem Bitin, 90+6 dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi. Bu durum, ev sahibi ekip için fırsatları kaçırma riski taşıdı ve Sakaryaspor'un galibiyetine zemin hazırladı.

Sakaryaspor'un bu önemli galibiyeti, ligdeki yükselişlerini sürdürmek açısından kritik bir adım oldu.