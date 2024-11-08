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Sakaryaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ederken, yerel yöneticiler antrenmanı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:03
Sakaryaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Kocaelispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve taktik çalışmalara geçildi.

Yerel Yöneticilerin Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla ve teknik ekip ile sohbet etme fırsatı buldular.

Yardım ve Destek

Başkan Alemdar, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram ederken, Sakaryaspor formasını da kendisine hediye ettiler. Alemdar, Kocaelispor maçının şehir için önemli olduğunu vurgulayarak, takımın galibiyet beklediğini ifade etti.

Maç Bilgisi

Sakaryaspor ile Kocaelispor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

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