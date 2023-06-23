Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
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Sakaryaspor, yeni yayın dönemi transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar en son Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı.
Sakaryaspor, yeni yayın dönemi transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar en son Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlıların resmi twitter hesabından konu hakkında yapılmış olan paylaşımda, 'Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık' denildi.
Spor
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