Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, yeni yayın dönemi transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar en son Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlıların resmi twitter hesabından konu hakkında yapılmış olan paylaşımda, 'Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık' denildi.