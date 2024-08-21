Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyle 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Trabzonspor ile olan anlaşmasını tamamlayarak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Trabzonspor Kulübü, Sakaryaspor ile yapılan anlaşmaya dair önemli bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar arasındaki 1 Haziran 2022 çıkışlı ve 31 Mayıs 2026 bitişli sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.” denildi.

Açıklamada, "Murat Cem Akpınar için sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon Türk Lirası + KDV ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi durumunda, elde edilen transfer ücretinin %30'unun Trabzonspor'a ödeneceği konusunda da anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Futbolcunun Geleceği

Trabzonspor, Murat Cem Akpınar için herhangi bir fesih tazminatı talep etmeyeceğini belirtti. Genç futbolcunun Sakaryaspor'daki performansı merakla bekleniyor.