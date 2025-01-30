Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Sinan Aydın da yer aldı.

Dalcı'dan Hedef: Play-Off

İmza töreninde konuşan Dalcı, Sakaryaspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Bu kulübe geldiğim için hem şanslı hem de mutlu olduğumu söylemek isterim. Sakaryaspor'u daha yukarılara taşımak adına birliktelik yapacağız" dedi.

Puan durumuna da değinen Dalcı, "İki maç üst üste alan biraz daha yukarıyı düşünüyor, iki maç alamayan ise aşağıyı düşünmek zorunda kalıyor. Lig başlamışken istikrarsız bir sezonla karşı karşıyayız. Ancak bunu avantaj olarak kullanabiliriz. Kalan maçlarda 3-4 galibiyet aldığımızda, durum farklı bir boyuta dönüşecektir. Sakaryaspor'un düşme derdi olacağını düşünmüyorum. Beni asıl başarı, bu takımı play-off'a taşımak olacaktır" ifadesini kullandı.

Genç: "Hedefimiz Play-Off"

Kulüp başkanı Cumhur Genç, Dalcı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fernando Andrade'nın ailevi nedenlerle ülkesine dönmek istediği bilgisini vererek, yönetimin bu isteği onayladığını belirtti. Geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK maçının ardından, Mesut hocanın enerji kaybı yaşadığını vurgulayan Genç, "Sakaryaspor'da kalmak isteyen herkesle devam ederiz fakat mutsuz olanlardan verim alamayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Genç, transfer sürecinde stoper, forvet ve kanat oyuncusu alacaklarını ifade ederek, "Düşmekle ilgili kaygımızı dillendirmek istemiyoruz, hedefimiz sadece play-off. Play-off'a girdiğimizde bu takım kendini finallere taşır. Bu sezon hedeflerimize ulaşacağız" diyerek ekledi.

Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Sakaryaspor'a verdiği desteği de hatırlatan Genç, mali gelirler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Dalcı (sağda) ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Dalcı (sağda) ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.