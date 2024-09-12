Sakaryaspor, Şanlıurfaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor Maç Öncesi Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanlar, Rüstemler Tesisleri'nde yapılmaktadır.

İdman Programı

Futbolcular, bu antrenmanda pas ve şut çalışmaları üzerine yoğunlaşıyor. Sakarya temsilcisi, yarın yapılacak olan antrenman ile hazırlıklarını sürdürecektir.

Maç Bilgileri

Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor arasında oynanacak olan karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda gerçekleştirilecektir.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.