Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig’de 5. Hafta Heyecanı

Sakaryaspor’un Üstün Performansı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, kendi evinde oynadığı bu önemli maçta rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.