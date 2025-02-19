Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarına Hız Verdi

Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maç için hazırlıklara start verdi.

Teknik direktör İlker Püren yönetimindeki futbolcular, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda şut ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenmanın en dikkat çeken noktalarından biri, tedavi sürecinde olan Jakub Szumski'nin idmana katılmamasıydı. Ayrıca, Ognjen Ozegovic de takımdan ayrı çalıştı.

Sakarya ekibi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Maç Bilgileri

Sakaryaspor ile Central Hospital Ümraniyespor, 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, şut ve taktik çalışmaları yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, şut ve taktik çalışmaları yaptı.