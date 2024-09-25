Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor'un Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Sakaryaspor Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak. Takım, bu mücadelenin hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde devam ediyor.

Teknik Direktör Suat Kaya Yönetiminde Antrenman

Antrenman, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınma hareketleri ile başlayan çalışma, futbolcuların dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yapmasıyla devam etti.

Özel Çalışma Yapan Oyuncular

Takımdan ayrılarak bağımsız çalışan oyuncular arasında Cebrail Karayel, Oğuzhan Çapar ve Emre Demir yer alıyor.

Maç Hakkında Bilgiler

Sakaryaspor ve Central Hospital Ümraniyespor arasındaki bu önemli karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.