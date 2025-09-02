Sakaryaspor'un Süper Lig Özlemi Sekteye Uğradı: 4 Haftada 4 Puan

Sakaryaspor'un Süper Lig Özlemi Sekteye Uğradı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig hedefine kilitlenen Sakaryaspor, sezonun ilk dört haftasında aradığı istikrarı yakalayamadı ve yalnızca 4 puan toplayabildi.

Lige 10 yıllık özlemin ardından 2022'de dönen ve ilk sezonunda play-off oynayan, 2023-2024'te ise finalde Süper Lig kapısından dönen Sakarya ekibi, geçen sezonu son anda düşme hattından uzak kalarak tamamladı.

Geçen sezon son maçta lige tutunan yeşil-siyahlılar, yeni sezona Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Rijad Kobiljar, Eren Erdoğan, Lukasz Zwolinski, Umechi Akuazaoku gibi isimlerle güçlendirilmiş kadroyla Süper Lig hedefiyle başladı.

Haftalık Performans

Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakaryaspor, ligin 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup etti. Takım, sonraki haftalarda deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 3-1 ve 4. haftada sahasında Boluspor'a 4-1 yenilerek üst üste iki mağlubiyet aldı.

Toplanan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu Sakaryaspor, 4 puanla 4. haftayı 15. sırada kapattı.

Savunma Zafiyeti

Ligde oynadığı 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde 10 gol gördü. Böylece takım, ilk 4 haftanın sonunda Adana Demirspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci ekip konumunda bulunuyor.

İlk iki maçta kalesinde 3 gol gören, son iki müsabakada ise 7 gol yiyen yeşil-siyahlılar, savunma hattında ciddi zaaflar yaşıyor.

Teknik Direktörle Yollar Ayrıldı

Geçen sezonun bitmesine 3 hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, takımla toplam 7 maça çıktı. Buz ile geçen sezonki son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Sakaryaspor, bu sezon ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydetti.

Boluspor mağlubiyetinin ardından yönetim, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.